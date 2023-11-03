В МИД России заявили о влиянии русофобии на евроатлантическую солидарность

Замглавы МИД РФ Грушко: евроатлантическая солидарность распадется без русофобии

Евроатлантическая солидарность распадется, если убрать из нее политику русофобии. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума, передает ТАСС.

«Правда состоит в том, что русофобия сейчас используется не только в ЕС, но и в НАТО как инструмент поддержания евро-атлантической солидарности. Если выдернуть эту русофобию, то это единство так называемое в рамках Евросоюза и в рамках НАТО рассыплется», — рассказал дипломат.

Он также отметил, что в Европейском союзе и НАТО существует группа стран, которая пытается увеличить свой вес в данных объединениях, заявляя о себе как о «прифронтовой». По мнению дипломата, данная политика не является успешной, так как «многие страны не ощущают никакой угрозы с Востока».

Ранее Грушко заявил, что потери ЕС от введенных антироссийских санкций составили около полутора триллионов долларов.