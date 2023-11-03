Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:23, 3 ноября 2023Мир

В МИД России заявили о влиянии русофобии на евроатлантическую солидарность

Замглавы МИД РФ Грушко: евроатлантическая солидарность распадется без русофобии

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Евроатлантическая солидарность распадется, если убрать из нее политику русофобии. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума, передает ТАСС.

«Правда состоит в том, что русофобия сейчас используется не только в ЕС, но и в НАТО как инструмент поддержания евро-атлантической солидарности. Если выдернуть эту русофобию, то это единство так называемое в рамках Евросоюза и в рамках НАТО рассыплется», — рассказал дипломат.

Он также отметил, что в Европейском союзе и НАТО существует группа стран, которая пытается увеличить свой вес в данных объединениях, заявляя о себе как о «прифронтовой». По мнению дипломата, данная политика не является успешной, так как «многие страны не ощущают никакой угрозы с Востока».

Ранее Грушко заявил, что потери ЕС от введенных антироссийских санкций составили около полутора триллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Путин отреагировал на объявление русских некоренной нацией на Украине

      Путин заявил об отсутствии альтернатив началу спецоперации

      Советник премьера Италии подал в отставку после ее беседы с Вованом и Лексусом

      Подавшая иск к Аязу Шабутдинову рассказала о сути претензий к блогеру

      Стас Барецкий указал на условия возвращения замка Пугачевой

      В Риге снесли памятник советскому ученому

      Генерал ФСБ оценил шанс на обмен пленными между Израилем и ХАМАС

      Раскрыты подробности внезапной смерти автора хитов Ротару и Кобзона

      Путин назвал острой проблему абортов

      Шойгу вручил высшие госнаграды и именное оружие российским военным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости