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06:34, 4 ноября 2023Наука и техника

Эпизодический недосып сработал как антидепрессант

Neuron: ночь без сна увеличила выделение дофамина в мозге

Фото: Unsplash

Ученые Северо-Западного университета в США обнаружили, что эпизодический недосып может работать как антидепрессант. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

У людей, которые не спали всю ночь, тело физически истощено, однако в мозге может наблюдаться эффект опьянения, бодрости и приподнятого настроения. Теперь специалисты провели серию экспериментов на мышах, чтобы изучить происходящие изменения в мозге. Испытуемые животные не имели генетической предрасположенности расстройств настроения. Грызунам не давали уснуть в достаточно щадящем режиме, чтобы не вызвать у них существенного стресса. В итоге мыши, не спавшие всю ночь, вели себя более агрессивно, гиперактивно и гиперсексуально по сравнению с контрольной группой, которая спала как обычно.

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Затем авторы исследовали четыре области мозга, ответственные за высвобождение дофамина: префронтальную кору, прилежащее ядро, гипоталамус и полосатое тело. Оказалось, что после бессонной ночи были задействованы три из четырех областей (префронтальная кора, прилежащее ядро и гипоталамус). У таких подопытных не только увеличилось выделение дофамина, но и повысилась синаптическая пластичность, перепрограммировав мозг для поддержания бодрого настроения в течение следующих нескольких дней.

Это также подтверждается тем, что гиперактивность и повышенное либидо исчезли в течение нескольких часов после острой потери сна, а антидепрессантный эффект сохранялся в течение нескольких дней. Открытие может лечь в основу разработки для новых быстродействующих антидепрессантов.

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      Елена Апазиди
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