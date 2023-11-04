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11:37, 4 ноября 2023Мир

Гондурас отозвал посла из Израиля для консультаций

Гондурас отозвал посла из Израиля для консультаций о нарушении гумправа

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Гондурас отозвал своего посла из Израиля для проведения консультаций. Об этом сообщает Reuters.

По данным МИД республики, речь идет о возможных нарушениях Израилем гуманитарного права в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Бахрейн отозвал посла и остановил экономические отношения с Израилем.

О таком же решение объявили власти двух южноамериканских стран. Первым об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро. Вслед за ним об аналогичном решении объявил президент Чили Габриэль Борич.

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      Варвара Кошечкина
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