В Кремле отреагировали на визит главы Еврокомиссии в Киев

Песков: визит главы ЕК в Киев оценивать европейцам, на чьи налоги ее содержат

Визит главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Киев должны оценивать европейцы, на налоги которых ее содержат. Так на визит европейского политика на Украину отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Это не нам нужно относиться. К этому нужно относиться жителям европейских государств, это они на свои налоги содержат госпожу фон дер Ляйен и ее рабочий аппарат», — заявил Песков в ответ на вопрос об отношении к визиту фон дер Ляйен в Киев.

Глава ЕК заявила, что приехала в украинскую столицу, чтобы обсудить путь вступления станы в Евросоюз, а также финансовую поддержку для восстановления государства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, узнав о визите фон дер Ляйен в Киев, сыронизировала, что глава ЕК «вернулась к своей основной деятельности».