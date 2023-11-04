Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:10, 4 ноября 2023Культура

Стало известно о подробностях поездки Пугачевой в Тверь

SHOT: автомобиль Аллы Пугачевой стоял у студии «Салам», она могла записать песню

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Алла Пугачева могла записать песню в России. Об этом сообщает SHOT в Telegram.

Как стало известно изданию, автомобиль марки Rolls-Royce, принадлежащий артистке, некоторое время стоял у музыкальной студии «Салам» в Твери. Предположительно, певица могла там записать новую композицию.

Отмечается, что студию «Салам» основали звукорежиссер Игорь Лалетин и гитарист Михаил Саламов в 1989 году. В ней записывали песни Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Андрей Губин, Алсу, а также сама Пугачева.

Лалетин отказался комментировать информацию о визите артистки в студию.

О том, что машина Пугачевой была замечена в Твери, стало известно ранее 4 ноября. Уточнялось, что певица заехала туда по дороге в Санкт-Петербург, где она собирается посетить церемонию прощания с дирижером Юрием Темиркановым.

Пугачева вернулась в Россию 2 ноября. Артистка въехала на территорию страны через пограничный переход в Псковской области. В окружении звезды рассказали, что она вернулась в Россию с целью составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми. Кроме того, утверждалось, что в ходе визита певица может попытаться помочь супругу, шоумену Максиму Галкину (внесен Минюстом в реестр иноагентов) решить вопрос со снятием статуса иноагента.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В России показали считавшуюся утерянной икону Казанской Божией Матери

      Помощник Путина заявил об изменении центра силы мировой экономики

      Патриарх раскрыл расположение Казанской иконы Божией Матери

      Силуанов рассказал о стабилизации курса рубля

      Стало известно о подробностях поездки Пугачевой в Тверь

      Минобороны объявило о пресечении еще одной попытки ВСУ совершить теракт в России

      Ротенберг прокомментировал дисквалификацию

      Раскрыты подробности о недвижимости Пугачевой и Галкина на Кипре

      Блогера-миллионника Шабутдинова доставили в суд

      В Италии оценили вероятность перемирия на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости