Стало известно о подробностях поездки Пугачевой в Тверь

SHOT: автомобиль Аллы Пугачевой стоял у студии «Салам», она могла записать песню

Певица Алла Пугачева могла записать песню в России. Об этом сообщает SHOT в Telegram.

Как стало известно изданию, автомобиль марки Rolls-Royce, принадлежащий артистке, некоторое время стоял у музыкальной студии «Салам» в Твери. Предположительно, певица могла там записать новую композицию.

Отмечается, что студию «Салам» основали звукорежиссер Игорь Лалетин и гитарист Михаил Саламов в 1989 году. В ней записывали песни Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Андрей Губин, Алсу, а также сама Пугачева.

Лалетин отказался комментировать информацию о визите артистки в студию.

О том, что машина Пугачевой была замечена в Твери, стало известно ранее 4 ноября. Уточнялось, что певица заехала туда по дороге в Санкт-Петербург, где она собирается посетить церемонию прощания с дирижером Юрием Темиркановым.

Пугачева вернулась в Россию 2 ноября. Артистка въехала на территорию страны через пограничный переход в Псковской области. В окружении звезды рассказали, что она вернулась в Россию с целью составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми. Кроме того, утверждалось, что в ходе визита певица может попытаться помочь супругу, шоумену Максиму Галкину (внесен Минюстом в реестр иноагентов) решить вопрос со снятием статуса иноагента.