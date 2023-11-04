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23:14, 4 ноября 2023Силовые структуры

Стали известны подробности об условиях содержания блогера Шабутдинова в СИЗО

В ОНК Москвы заявили об отсутствии жалоб блогера Шабутдинова на условия в СИЗО

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

У блогера-миллионника и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, которому ранее предъявили обвинения в мошенничестве в крупном размере, отсутствуют жалобы на условия содержания в СИЗО. Об этом стало известно из заявления ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, сделанного после встречи с задержанным в изоляторе, передает ТАСС.

Мельников также рассказал о том, чем занимается блогер в камере: он читает произведения Эриха Марии Ремарка. Камера четырехместная, в ней есть холодильник, чайник, телевизор и радиоточка.

«Жалоб на условия содержания в СИЗО нет. Однако, как он говорит, до суда, где ему была избрана мера пресечения, он содержался в изоляторе временного содержания, где ночью было холодно, а сотрудники ИВС отказали ему в выдаче куртки», — уточнил представитель московского ОНК.

Шабутдинову предъявили обвинения в восьми эпизодах мошенничества. Вину он не признал. Блогера отправили в СИЗО до 16 декабря.

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      Александра Синицына
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