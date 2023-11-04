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15:25, 4 ноября 2023Силовые структуры

Появились кадры задержания блогера Шабутдинова

МВД России опубликовало кадры задержания блогера Аяза Шабутдинова

МВД России показало кадры задержания блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, которому предъявили обвинение в мошенничестве. Видеозапись была опубликована на портале «МВД Медиа».

В ролике можно увидеть, как сотрудники ФСБ выводят Шабутдинова из жилого дома, где он снимал квартиру, и сажают в служебный автомобиль. Затем появляются кадры, где блогера ведут по коридору в отделении.

Ранее 4 ноября стало известно, что блогера отправили в СИЗО до 16 декабря. Уточнялось, что суд не стал выпускать Шабутдинова под залог, учитывая, что у него есть гражданство Сент-Люсии, открытая виза США и действующий шенген. Перед этим предприниматель попросил отпустить его под залог в четыре миллиона рублей.

Шабутдинов был задержан в Москве в минувшую пятницу, 3 ноября, незадолго до проведения онлайн-форума. В отношении блогера возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, предприниматель использовал агрессивный маркетинг, чтобы продать образовательные программы, тренинги и вебинары, посвященные предпринимательской деятельности.

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      Олег Давыдов
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