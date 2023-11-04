Вице-премьер назвала уровень инфляции в России по итогам года

Вице-премьер Абрамченко: рост цен на продовольствие в 2023 году не превысит 7,5%

Рост цен на продовольствие по итогам этого года не превысит 7,5 процента. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы держимся в том коридоре, который был задан, то есть мы не превысим общую инфляцию. В рамках, которые планировали, удержимся точно», — утоянила политик.

Также Банк России спрогнозировал, что рост потребительских цен в России по итогам года ускорится до 7-7,5 процента. Целевого показателя в 4 процента в этом году достичь не удастся, но регулятор ожидает, что годовая инфляция с учетом ужесточения денежно-кредитной политики снизится до 4-4,5 процента в 2024 году.

3 ноября кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что самый доступный для широких слоев населения инструмент, благодаря которому можно защитить деньги от инфляции, это банковский вклад.