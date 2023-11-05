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20:38, 5 ноября 2023Спорт

Боксер заявил о нежелании американцев видеть российский флаг на ТВ

Боксер Бутаев заявил, что в США не хотят видеть российский флаг на ТВ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский боксер Раджаб Бутаев заявил, что американцы не желают видеть российский флаг на ТВ. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен рассказал, что в США тяжело получить хороший бой из-за того, что он представляет Россию. «Из-за всяких санкций мы не могли получить бой», — подчеркнул он, добавив, что рад провести поединок в России, так как его родственники придут поддержать его.

Бутаев — бывший чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Он не выступал с апреля 2022 года. Боксер проведет поединок против представителя Узбекистана Фазлиддина Гаибназарова 6 ноября на «Вечере бокса» в Сочи.

5 октября 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA) допустила спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Боксеры выступят под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

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      Анастасия Борисова
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