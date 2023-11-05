Число погибших в результате землетрясения в Непале достигло 157

Полиция Непала: число погибших в результате землетрясения достигло 157

В результате землетрясения в Непале погибли 157 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию страны.

Отмечается, что еще 197 человек пострадали. Значительные разрушения произошли в отдаленных горных поселениях, связь с которыми нарушена. По мнению экспертов, число жертв может вырасти.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на западе Непала в ночь на 3 ноября по местному времени.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру Непала Пушпе Камалу Дахалу из-за последствий землетрясения в стране.

В октябре в Непале произошли два мощных землетрясения, их магнитуда составила 6,3 и 5,3. Из-за оползня оказалась заблокирована крупная автомагистраль. Один местный житель получил ранения, несколько зданий были разрушены.