Фитнес-эксперт рассказала о пользе тренировок со штангой

Фитнес-тренер Горбунова рассказала, что заниматься со штангой можно даже детям

Фитнес-эксперт Наталья Горбунова рассказала о пользе тренировок со штангой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отметила, что занятия со штангой помогают повысить индивидуальные силовые показатели, равновесие и ловкость, а также позволяют укрепить суставы и улучшить психоэмоциональное состояние. Она добавила, что этот тип тренировок повышает уровень гормона тестостерона у мужчин. При этом переходить к нагрузкам со штангой и гантелями нужно после начального этапа тренировочной программы.

Тренер рассказала, что тренировки со штангой можно выполнять даже детям и пожилым людям. Однако она подчеркнула, что заниматься с утяжелителями можно только под контролем тренера и при отсутствии противопоказаний.

Ранее фитнес-тренер Мария Волынкина рассказала об опасности для здоровья, возникающей при неправильном выполнении планки. По ее словам, из-за неверной техники и прогиба в пояснице расслабляются живот и шея, что приводит к появлению болей в спине и со временем к травмам.