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04:00, 5 ноября 2023Интернет и СМИ

Маск отреагировал на конфликт Зеленского с Залужным одним символом

Маск отреагировал на пост о ссоре Зеленского с Залужным восклицательным знаком
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Американский миллиардер, владелец Space X Илон Маск опубликовал восклицательный знак в ответ на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил об открытом конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Бизнесмен написал в соцсети X, что «Зеленский и Залужный открыто критикуют друг друга в прессе».

Статья главкома ВСУ Валерия Залужного появилась на страницах издания The Economist. По мнению генерала, украинские войска не смогут достичь значимого прорыва, ситуация, по его словам, зашла в тупик.

Позже президент Украины Владимир Зеленский не согласился с оценкой Залужного, подчеркнув, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.

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      Юлия Мискевич
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