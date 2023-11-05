Маск отреагировал на конфликт Зеленского с Залужным одним символом

Маск отреагировал на пост о ссоре Зеленского с Залужным восклицательным знаком

Американский миллиардер, владелец Space X Илон Маск опубликовал восклицательный знак в ответ на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил об открытом конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Бизнесмен написал в соцсети X, что «Зеленский и Залужный открыто критикуют друг друга в прессе».

Статья главкома ВСУ Валерия Залужного появилась на страницах издания The Economist. По мнению генерала, украинские войска не смогут достичь значимого прорыва, ситуация, по его словам, зашла в тупик.

Позже президент Украины Владимир Зеленский не согласился с оценкой Залужного, подчеркнув, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.