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06:30, 5 ноября 2023Наука и техника

Нефтехимическую промышленность назвали важным фактором риска развития рака

JAMA: нефтехимическую промышленность назвали важным фактором развития рака

Фото: Maria Lupan / Unsplash

Ученые из Университета Майами назвали нефтехимическую промышленность важным фактором риска развития рака. Результаты исследования опубликованы в JAMA Oncology.

В обзорной статье команда проанализировала воздействие всех этапов нефтехимической переработки на здоровье человека, включая добычу, очищение, переработку, транспортировку, использование и утилизацию сырья. В качестве примера был приведен участок, располагающийся вдоль реки Миссисипи, на котором находится более 200 нефтехимических предприятий. В прилегающих жилых районах уровень заболеваемости раком в 50 раз превышает средние показатели.

Транспортный фактор также подвергает потенциальному риску людей, даже не живущих рядом с нефтехимическими производствами. Так, недавно жители штата Огайо пострадали от последствий крушения грузового поезда, который перевозил винилхлорид. Токсичный дым с канцерогеном несколько дней воздействовал на жителей.

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Кроме того, нефтехимическая промышленность приводит к выделению большого количества парниковых газов, приводящих к изменению климата. Экстремальная жара, лесные пожары, ураганы и наводнения скажутся на медицинском обслуживании и здоровье онкобольных.

В сентябре международная группа специалистов пришла к выводу, что во всем мире за последние 30 лет произошел рост заболеваемости рака среди лиц моложе 50 лет.

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      Елена Апазиди
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