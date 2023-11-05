Нефтехимическую промышленность назвали важным фактором риска развития рака

JAMA: нефтехимическую промышленность назвали важным фактором развития рака

Ученые из Университета Майами назвали нефтехимическую промышленность важным фактором риска развития рака. Результаты исследования опубликованы в JAMA Oncology.

В обзорной статье команда проанализировала воздействие всех этапов нефтехимической переработки на здоровье человека, включая добычу, очищение, переработку, транспортировку, использование и утилизацию сырья. В качестве примера был приведен участок, располагающийся вдоль реки Миссисипи, на котором находится более 200 нефтехимических предприятий. В прилегающих жилых районах уровень заболеваемости раком в 50 раз превышает средние показатели.

Транспортный фактор также подвергает потенциальному риску людей, даже не живущих рядом с нефтехимическими производствами. Так, недавно жители штата Огайо пострадали от последствий крушения грузового поезда, который перевозил винилхлорид. Токсичный дым с канцерогеном несколько дней воздействовал на жителей.

Кроме того, нефтехимическая промышленность приводит к выделению большого количества парниковых газов, приводящих к изменению климата. Экстремальная жара, лесные пожары, ураганы и наводнения скажутся на медицинском обслуживании и здоровье онкобольных.

В сентябре международная группа специалистов пришла к выводу, что во всем мире за последние 30 лет произошел рост заболеваемости рака среди лиц моложе 50 лет.