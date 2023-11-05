Самуэльссон раскритиковал главу МОК и вспомнил о России

Биатлонист Самуэльссон раскритиковал Томаса Баха, сравнив его действия с Россией

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Его слова приводит Aftonbladet.

Спортсмену не понравилось, что в МОК предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на третий срок. «Если говорить о других местах, где такое происходит, то я сравниваю это с Россией — о том, что они обходят правила», — вспомнил он о стране.

Бах возглавляет МОК с 2013 года. В 2021 году он был переизбран на четырехлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним. Баха предложили переизбрать в октябре 2023 года.

Самуэльссон известен резкими высказываниями в адрес российских атлетов. В частности, осенью 2022 года швед осудил главу МОК за желание вернуть российских спортсменов на турниры.