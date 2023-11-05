Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
3:4
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Краснодар
2:1
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Куньлунь Ред Стар
1:3
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
3:2
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Локомотив М
0:0
Перерыв
live
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
19:35, 5 ноября 2023Спорт

Самуэльссон раскритиковал главу МОК и вспомнил о России

Биатлонист Самуэльссон раскритиковал Томаса Баха, сравнив его действия с Россией
Себастьян Самуэльссон

Себастьян Самуэльссон. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Его слова приводит Aftonbladet.

Спортсмену не понравилось, что в МОК предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на третий срок. «Если говорить о других местах, где такое происходит, то я сравниваю это с Россией — о том, что они обходят правила», — вспомнил он о стране.

Бах возглавляет МОК с 2013 года. В 2021 году он был переизбран на четырехлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним. Баха предложили переизбрать в октябре 2023 года.

Самуэльссон известен резкими высказываниями в адрес российских атлетов. В частности, осенью 2022 года швед осудил главу МОК за желание вернуть российских спортсменов на турниры.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о планах изменить стратегию войны с Россией

      Аэропорт Гамбурга открыли после захвата заложницы

      В ресторане в центре Москвы произошла стрельба

      Зеленский пригласил Трампа на Украину

      Додон понадеялся на освобождение Молдавии от диктаторского режима

      Синоптик пообещал москвичам аномальное тепло

      Самуэльссон раскритиковал главу МОК и вспомнил о России

      Во Франции раскритиковали 12-й пакет санкций против России

      На Украине мужчину захотели забрать на фронт из больницы

      Минобороны заявило о попытке ВСУ совершить теракт в Брянской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости