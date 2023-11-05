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05:04, 5 ноября 2023Мир

Польшу обвинили в негативном влиянии на экономику Украины

Spiegel: польские таможенники «душат» украинскую экономику

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Немецкие компании, которые разместили производство на Украине, пожаловались на польских таможенников. По словам специалистов, поляки задерживают экспорт товаров и «душат» украинскую экономику, пишет журнал Spiegel.

Как указывают журналисты, немецкие инвесторы заявили, что Варшава намеренно «ставит палки в колеса» Украине, задерживая экспорт. А это идет вразрез с экономической поддержкой Украины со стороны Евросоюза.

«Ситуация абсурдна: ЕС помогает Украине стабилизировать государственный бюджет, взять на себя военное бремя и компенсировать неуплату налогов», — пишут обозреватели.

Журналисты предположили, что причиной задержек экспорта товаров «является тлеющий в течение уже нескольких месяцев конфликт между Польшей и Украиной».

В некоторых немецких фирмах указали, что польские таможенники затягивают досмотр экспортных грузов, что, по мнению производителей, является скрытым саботажем.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель. Политик указал на остроту территориального вопроса для Польши на текущий день. Помимо того, он сравнил политику Варшавы с действиями Третьего рейха перед Второй мировой войной.

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      Марина Совина
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