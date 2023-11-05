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18:30, 5 ноября 2023Спорт

ЦСКА вырвал победу у «Нижнего Новгорода» в матче РПЛ

ЦСКА победил «Нижний Новгород» со счетом 3:2 в матче РПЛ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский ЦСКА вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 33-й минуте нижегородцев вывел вперед защитник Дмитрий Стоцкий. Через четыре минуты счет сравнял нападающий Федор Чалов. На 40-й минуте у гостей отличился защитник Виктор Александров.

Во втором тайме на 71-й минуте защитник Иброхимхалил Юлдошев забил автогол. Через две минуты хавбек Виктор Давила вывел армейцев вперед.

Таким образом, после 14 матчей ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Нижний Новгород» располагается на шестом месте, имея в активе 20 очков. Лидирует «Краснодар» с 31 очками.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с воронежским «Факелом» 11 ноября. Нижний Новгород днем позднее примет калининградскую «Балтику».

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      Анастасия Борисова
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