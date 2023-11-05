Украинский генерал заявил о нежелании офиса Зеленского слушать главкома ВСУ

Экс-генерал ВСУ Кривонос заявил, что Залужного не слушают в офисе Зеленского

Бывший генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой» заявил о нежелании офиса президента Владимира Зеленского слушать главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.

«Зная лично долгое время генерала Залужного, понимаю, насколько это его допекло. Как раз это бездействие со стороны политического руководства Украины привело к тому, что Залужный вынужден был выступать и акцентировать вопрос», — подчеркнул офицер.

Кривонос добавил, что если главкома и военных не слышат непосредственно в офисе президента, то должны услышать хотя бы в Белом доме и парламентах европейских стран, которые пытаются помочь Киеву.

Статья главнокомандующего появилась на страницах издания The Economist. По мнению генерала, украинские войска не смогут достичь значимого прорыва, ситуация, по его словам, зашла в тупик.

Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был произносить слов о тупике, так как это вызвало панику на Западе.

Позже президент Украины Владимир Зеленский не согласился с оценкой Залужного, подчеркнув, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.