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02:57, 5 ноября 2023Мир

В Германии оказались поражены признанием Залужного

Генерал Ганзер: многих в ФРГ поразило признание Залужного о тупике на фронте
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanih / Reuters

Многие комментаторы в Германии оказались поражены признанием главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике на фронте. Об этом заявил в эфире телеканала Phoenix бригадный генерал бундесвера в отставке Хельмут Ганзер.

«Да, это тупиковая ситуация, для многих это откровенно поразительно, для многих комментаторов в Германии», — сказал Гензер, отметив, что на Украине «уже около года» ведется позиционный конфликт.

По мнению генерала, украинское командование не хочет вступать в долгое позиционное противостояние, но «сейчас ситуация именно такова». Ганзер предположил, что в преддверии нового года Украина Киев будет по-прежнему нуждаться в поддержке Запада и, скорее всего, перейдет к обороне. Генерал добавил, что тема крупного контрнаступления ВСУ, особенно на юге, исчерпала себя.

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Статья главкома ВСУ Валерия Залужного появилась на страницах издания The Economist. По мнению генерала, украинские войска не смогут достичь значимого прорыва, ситуация, по его словам, зашла в тупик.

Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был произносить слов о тупике, так как это вызвало панику на Западе.

Позже президент Украины Владимир Зеленский не согласился с оценкой Залужного, подчеркнув, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.

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