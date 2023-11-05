В Германии оказались поражены признанием Залужного

Генерал Ганзер: многих в ФРГ поразило признание Залужного о тупике на фронте

Многие комментаторы в Германии оказались поражены признанием главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике на фронте. Об этом заявил в эфире телеканала Phoenix бригадный генерал бундесвера в отставке Хельмут Ганзер.

«Да, это тупиковая ситуация, для многих это откровенно поразительно, для многих комментаторов в Германии», — сказал Гензер, отметив, что на Украине «уже около года» ведется позиционный конфликт.

По мнению генерала, украинское командование не хочет вступать в долгое позиционное противостояние, но «сейчас ситуация именно такова». Ганзер предположил, что в преддверии нового года Украина Киев будет по-прежнему нуждаться в поддержке Запада и, скорее всего, перейдет к обороне. Генерал добавил, что тема крупного контрнаступления ВСУ, особенно на юге, исчерпала себя.

Статья главкома ВСУ Валерия Залужного появилась на страницах издания The Economist. По мнению генерала, украинские войска не смогут достичь значимого прорыва, ситуация, по его словам, зашла в тупик.

Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был произносить слов о тупике, так как это вызвало панику на Западе.

Позже президент Украины Владимир Зеленский не согласился с оценкой Залужного, подчеркнув, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.