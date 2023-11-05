В Германии призвали к уничтожению ХАМАС

Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что движение ХАМАС должно быть уничтожено

Вице-канцлер ФРГ от партии «Зеленые» и министр экономики страны Роберт Хабек призвал к уничтожению палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет Welt.

По его словам, нападение ХАМАС на Израиль стало объявлением войны «цивилизованному миру». «По сути, ХАМАС должно быть уничтожено, потому что оно уничтожило мирный процесс на Ближнем Востоке», — заявил вице-канцлер Германии.

Хабек считает, что у палестинцев есть право на создание собственного государства. Он назвал правильным решением создание двух государств — Палестины и Израиля. Однако подобное решение не в интересах ХАМАС, сказал он. По его мнению, палестинское движение хочет «развязать войну и уничтожить Израиль». Он считает, что этого не произойдет, однако «принесет невыносимые страдания их собственному населению».

Ранее Хабек заявил, что поджог израильских флагов и восхваление деяний исламистского палестинского движения ХАМАС жителями Германии — это преступление. Он пригрозил, что подобные действия приведут к суду, а если у нарушителей нет немецкого гражданства, то и к депортации.