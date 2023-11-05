На Западе сочли невыгодной конфискацию российских активов

FT: Западу оказалась невыгодна конфискация активов РФ из-за риска последствий

В случае если Запад конфискует российские активы, то может возникнуть ситуация, когда другие страны захотят обезопасить себя от подобного исхода. Об этом пишет The Financial Times (FT).

В публикации говорится, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним будут применены такие же санкции.

Также существуют юридические препятствия. Так, Европейский центральный банк выступил с решительным предупреждением европейским политикам даже против обложения налогом компаний Евросоюза (ЕС), получающих сверхприбыль от заблокированных активов России.

Ранее лидеры ЕС уже поручали Еврокомиссии и главе евродипломатии закончить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных активов России.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на визит в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она сыронизировала, что глава ЕК «вернулась к своей основной деятельности».

