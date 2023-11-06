Аутсайдер РПЛ вырвал ничью у «Динамо»

«Сочи» вырвал ничью у «Динамо» в матче РПЛ, проигрывая после первого тайма 1:3

«Сочи» вырвал ничью у московского «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на «Олимпийском стадионе Фишт» и завершилась со счетом 3:3. На 24-й минуте вывел сочинцев вперед полузащитник Никита Бурмистров. На 26-й минуте счет сравнял хавбек Луис Чавес. На 42-й минуте забил мяч нападающий москвичей Константин Тюкавин. Еще через две минуты преимущество команды увеличил форвард Ярослав Гладышев. Сочи проигрывал — 1:3.

Во втором тайме на 62-й минуте нападающий Лука Джорджевич сократил отставание «Сочи». На 73-й минуте защитник Ванья Дркушич сравнял счет.

Таким образом, после 14 матчей «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Сочи» является аутсайдером РПЛ и располагается на последнем 16-м месте, имея в активе десять очков. Лидирует «Краснодар» с 31 очком.

В следующем матче «Сочи» примет казанский «Рубин», а «Динамо» — «Оренбург». Обе встречи пройдут 12 ноября.