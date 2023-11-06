Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
1:1
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Салават Юлаев
3:4
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
3:4
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Урал
0:1
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Спартак
3:2
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
3:3
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
21:36, 6 ноября 2023Спорт

Аутсайдер РПЛ вырвал ничью у «Динамо»

«Сочи» вырвал ничью у «Динамо» в матче РПЛ, проигрывая после первого тайма 1:3
Никита Бурмистров

Никита Бурмистров. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

«Сочи» вырвал ничью у московского «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на «Олимпийском стадионе Фишт» и завершилась со счетом 3:3. На 24-й минуте вывел сочинцев вперед полузащитник Никита Бурмистров. На 26-й минуте счет сравнял хавбек Луис Чавес. На 42-й минуте забил мяч нападающий москвичей Константин Тюкавин. Еще через две минуты преимущество команды увеличил форвард Ярослав Гладышев. Сочи проигрывал — 1:3.

Во втором тайме на 62-й минуте нападающий Лука Джорджевич сократил отставание «Сочи». На 73-й минуте защитник Ванья Дркушич сравнял счет.

Таким образом, после 14 матчей «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Сочи» является аутсайдером РПЛ и располагается на последнем 16-м месте, имея в активе десять очков. Лидирует «Краснодар» с 31 очком.

В следующем матче «Сочи» примет казанский «Рубин», а «Динамо» — «Оренбург». Обе встречи пройдут 12 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине сообщили о гибели помощника главкома ВСУ от взрыва гранаты

      ЦАХАЛ уничтожил ракетный комплекса ХАМАС в мечети сектора Газа

      США заявили о неопределенном будущем сектора Газа

      США признали многотысячные потери в секторе Газа

      Главком ВСУ раскрыл подробности гибели своего помощника от гранаты

      49-летняя звезда сериала «Дом с лилиями» показала фигуру в купальнике

      США предрекли катастрофу в случае разрыва экономических связей с Китаем

      США заявили о намерении уговаривать Израиль сделать гумпаузу в секторе Газа

      Аутсайдер РПЛ вырвал ничью у «Динамо»

      На воротах Белого дома появились «кровавые» отпечатки рук

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости