Экс-протодиакон Кураев «откололся» от России в День народного единства

Бывший протодиакон Кураев заявил об отъезде из России

Лишенный священного сана протодиакон Андрей Кураев покинул Россию. Об этом он сообщил в своем блоге в «Живом журнале».

«Забавно вышло: откололся в День народного единства», — прокомментировал Кураев свой исход из страны и опубликовал фотографию с чемоданами.

В следующей публикации экс-протодиакон рассказал о трудностях переезда в другую страну и упомянул в этой связи Прагу. В октябре, когда Кураев анонсировал свой отъезд из России, он указал, что переедет в Чехию.

Экс-протодиакон был лишен сана в апреле 2023 года. Соответствующий указ подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл , прекратив тем самым действие моратория, действовавшего в отношении Кураева с декабря 2020 года.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) назвали решение Кураева уехать из России предсказуемым. Там отметили, что в последнее время бывший священнослужитель дистанцировался от РПЦ и придерживался «циничной позиции».

