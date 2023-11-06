США признали многотысячные потери в секторе Газа

Кирби: США признают, что в секторе Газа погибли много тысяч людей

США признают гибель множества людей в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы, безусловно, признаем... что многие, многие тысячи были убиты и еще больше получили ранения в этом конфликте», — отметил Кирби. При этом он добавил, что не может подтвердить данные Палестины о числе жертв.

Ранее Кирби пообещал, что Вашингтон продолжит уговаривать Израиль на гуманитарные паузы в секторе Газа. Он подчеркнул, что «эти беседы стоит вести», несмотря на полученный отказ.

В конце октября Минздрав Палестины сообщил, что число погибших в секторе Газа составило по меньшей мере восемь тысяч человек, половина из них — дети.