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22:03, 6 ноября 2023Мир

США признали многотысячные потери в секторе Газа

Кирби: США признают, что в секторе Газа погибли много тысяч людей

Фото: Leah Millis / Reuters

США признают гибель множества людей в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы, безусловно, признаем... что многие, многие тысячи были убиты и еще больше получили ранения в этом конфликте», — отметил Кирби. При этом он добавил, что не может подтвердить данные Палестины о числе жертв.

Ранее Кирби пообещал, что Вашингтон продолжит уговаривать Израиль на гуманитарные паузы в секторе Газа. Он подчеркнул, что «эти беседы стоит вести», несмотря на полученный отказ.

В конце октября Минздрав Палестины сообщил, что число погибших в секторе Газа составило по меньшей мере восемь тысяч человек, половина из них — дети.

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      Марина Совина
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