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23:33, 6 ноября 2023Бывший СССР

МВД Украины прокомментировало гибель помощника главкома ВСУ

МВД: помощник главкома ВСУ погиб из-за неосторожного обращения с гранатой

Представитель МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой. Ее слова приводит издание «Эспрессо».

По ее словам, начато досудебное расследование по статье «незаконное обращение с боеприпасами». Рева добавила, что для восстановления полной картины произошедшего нужно время.

При этом само же издание «Эспрессо» сообщало, что Частяков погиб, когда открывал подарок на день рождения. Бомба была заложена в подарочную упаковку с бутылкой алкоголя и рюмками.

Подобную версию выдвинул и главком ВСУ Валерий Залужный.

О гибели Частякова в своем доме под Киевом стало известно вечером 6 ноября. При взрыве пострадал его 13-летний сын, он был госпитализирован.

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