Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:33, 6 ноября 2023Мир

На воротах Белого дома появились «кровавые» отпечатки рук

«Кровавые» отпечатки рук в поддержку Палестины появились на ограде Белого дома
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На воротах территории Белого дома в Вашингтоне появились «кровавые» отпечатки рук. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, на ограде виднеется надпись «Освободить Палестину». Отмечается, что данная акция последовала за про-палестинской демонстрацией, которая прошла в городе в субботу. В настоящее время сотрудники службы национальных парков пытаются стереть красную краску.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине сообщили о гибели помощника главкома ВСУ от взрыва гранаты

      ЦАХАЛ уничтожил ракетный комплекса ХАМАС в мечети сектора Газа

      США заявили о неопределенном будущем сектора Газа

      США признали многотысячные потери в секторе Газа

      Главком ВСУ раскрыл подробности гибели своего помощника от гранаты

      49-летняя звезда сериала «Дом с лилиями» показала фигуру в купальнике

      США предрекли катастрофу в случае разрыва экономических связей с Китаем

      США заявили о намерении уговаривать Израиль сделать гумпаузу в секторе Газа

      Аутсайдер РПЛ вырвал ничью у «Динамо»

      На воротах Белого дома появились «кровавые» отпечатки рук

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости