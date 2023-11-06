На воротах Белого дома появились «кровавые» отпечатки рук

«Кровавые» отпечатки рук в поддержку Палестины появились на ограде Белого дома

На воротах территории Белого дома в Вашингтоне появились «кровавые» отпечатки рук. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, на ограде виднеется надпись «Освободить Палестину». Отмечается, что данная акция последовала за про-палестинской демонстрацией, которая прошла в городе в субботу. В настоящее время сотрудники службы национальных парков пытаются стереть красную краску.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

