Препарат от рака оказался эффективен против болезней сердца

Препарат от рака оказался эффективен против воспалительных заболеваний

Ученые из Кембриджского университета выявили, что препарат от рака оказался эффективен против широкого спектра воспалительных заболеваний, включая подагру, сердечную недостаточность, кардиомиопатию и фибрилляцию предсердий. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation.

При некоторых воспалительных заболеваниях наблюдается чрезмерная активация врожденного иммунного ответа. В частности, гиперактивность белка NLRP3. Теперь специалистам удалось найти молекулу PLK1, регулирующую NLRP3.

PLK1 участвует в ряде процессов в организме, включая помощь в организации компонентов клеток — микротрубочек, транспортирующих вещества из одной части клетки в другую. Однако PLK1 также участвует в клеточном делении — митозе, который при нарушении может привести к ускорению процесса и развитию опухолей.

В эксперименте на мышах, у которых развились воспалительные заболевания, препарат-ингибитор PLK1 предотвратил необратимую воспалительную реакцию. Причем положительный эффект наблюдался при гораздо более низкой дозе, чем потребовалось бы для лечения рака.

В будущем исследователи планируют протестировать препарат против воспалительных заболеваний в клинических испытаниях. Тем не менее ингибиторы PLK1 уже успешно прошли испытания безопасности при лечении рака.

В июне 2023 года международная группа специалистов из Ludwig Cancer Research обнаружила, что лекарство от гипертонии может повысить эффективность лечения рака при иммунотерапии.

