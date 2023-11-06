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00:30, 6 ноября 2023Наука и техника

Препарат от рака оказался эффективен против болезней сердца

Препарат от рака оказался эффективен против воспалительных заболеваний

Фото: Desmond Boylan / Reuters

Ученые из Кембриджского университета выявили, что препарат от рака оказался эффективен против широкого спектра воспалительных заболеваний, включая подагру, сердечную недостаточность, кардиомиопатию и фибрилляцию предсердий. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation.

При некоторых воспалительных заболеваниях наблюдается чрезмерная активация врожденного иммунного ответа. В частности, гиперактивность белка NLRP3. Теперь специалистам удалось найти молекулу PLK1, регулирующую NLRP3.

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PLK1 участвует в ряде процессов в организме, включая помощь в организации компонентов клеток — микротрубочек, транспортирующих вещества из одной части клетки в другую. Однако PLK1 также участвует в клеточном делении — митозе, который при нарушении может привести к ускорению процесса и развитию опухолей.

В эксперименте на мышах, у которых развились воспалительные заболевания, препарат-ингибитор PLK1 предотвратил необратимую воспалительную реакцию. Причем положительный эффект наблюдался при гораздо более низкой дозе, чем потребовалось бы для лечения рака.

В будущем исследователи планируют протестировать препарат против воспалительных заболеваний в клинических испытаниях. Тем не менее ингибиторы PLK1 уже успешно прошли испытания безопасности при лечении рака.

В июне 2023 года международная группа специалистов из Ludwig Cancer Research обнаружила, что лекарство от гипертонии может повысить эффективность лечения рака при иммунотерапии.

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      Елена Апазиди
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