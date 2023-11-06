Боец ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России

Пленный боец ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку РФ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) устраивают расправы над жителями Запорожья за слова в поддержку России. Об этом РИА Новости рассказал боец ВСУ, оказавшийся в плену у российских военных.

По его словам, многие возвращающиеся с фронта украинцы настроены радикально. Если им укажут на человека, чья позиция будет отличаться, то «приедут боевики — и разговор закончится». «Ребята пропадали», — подтвердил он.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал, что в Запорожье сложилась тревожная обстановка. По его словам, в городе проводятся массовые облавы и репрессии. «Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами... Идет расправа над мирным населением», — сказал Рогов.

25 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что за последние три-четыре недели российскими войсками было взято в плен множество военнослужащих ВСУ. В ходе общения с военнослужащими группировки «Восток» министр поинтересовался у них о том, как изменилось поведение противника. В ответ российские бойцы рассказали, что «он в панике».

