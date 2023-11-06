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22:05, 6 ноября 2023Мир

США заявили о неопределенном будущем сектора Газа

Белый дом: будущее сектора Газа после завершения конфликта не определено
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Будущее сектора Газа после завершения боевых действий не определено. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

В американской администрации отметили, что данный вопрос остается предметом активной дискуссии США и Израиля.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты продолжат уговаривать Израиль на гуманитарные паузы в секторе Газа, несмотря на полученный отказ.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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      Марина Совина
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