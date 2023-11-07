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07:50, 7 ноября 2023Спорт

Акинфеев оценил Россию фразой «грибы — наше все»

Футболист Игорь Акинфеев заявил, что не променяет ни на что российские березки

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о жизни в России. Его слова приводит ТАСС.

«Я не променяю ни на что наши березки, а грибы — это наше все», — оценил такой фразой жизнь в стране вратарь. Он заявил, что всю карьеру провел в ЦСКА, и любит все, что связано с родиной. Футболист добавил, что никогда не мечтал играть за границей, а хочет путешествовать по Золотому кольцу после завершения спортивной карьеры.

12 сентября Акинфеев рассказал о планах на будущее после завершения карьеры. Футболист отметил, что после ухода из спорта хочет прежде всего отдохнуть несколько месяцев с семьей и отправиться в путешествие по Золотому кольцу России, Алтаю, Дальнему Востоку и Армении.

37-летний Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

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      Анастасия Борисова
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