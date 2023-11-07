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16:36, 7 ноября 2023Ценности

Блогерша перечислила удешевляющие внешний вид брендовые вещи

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) перечислила брендовые вещи, которые удешевляют внешний вид. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом level_blue заявила, что есть роскошные предметы гардероба, которых стоит избегать. По ее словам, в первую очередь в список входят серьги и броши французской компании Chanel. Кроме того, юзерша также назвала итальянские ремни Gucci, сумки люксовой фирмы Louis Vuitton.

«Эти предметы роскоши обычно покупают представители низшего и среднего класса, пытаясь казаться богатыми. Эти предметы не дешевые, но у многих людей они все равно есть. Это выглядит как отчаяние, когда стремятся сказать: "Посмотрите на меня, у меня есть эта дизайнерская вещь"», — пояснила женщина.

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Помимо этого, пользовательница сети посоветовала не носить популярные браслеты Cartier Love. «Вы никогда не увидите светскую, утонченную даму с таким аксессуаром. Это скорее влияние интернета и новый взгляд на деньги», — высказалась блогерша.

В заключение женщина также упомянула подушки и одеяла с логотипом дизайнерских брендов. «Я понимаю, что люди, которые покупают это и показывают в социальных сетях, пытаются заявить о себе, но это не лучший способ. В действительности такие предметы выглядят безвкусно. Элегантные вещи намного изысканнее», — подытожила она.

Ранее стилисты назвали самые бесполезные вещи в гардеробе. Речь шла о модных платьях-свитерах. Специалисты объяснили, что такие предметы гардероба обычно изготавливаются из трикотажа, который со временем теряет форму.

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      Екатерина Ештокина
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