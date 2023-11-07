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18:20, 7 ноября 2023Мир

В России отреагировали на приостановку участия стран НАТО в ДОВСЕ

Депутат Швыткин обвинил НАТО в конфронтации после приостановки участия в ДОВСЕ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Приостановка участия стран НАТО в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него России говорит о конфронтации блока. Так на решение Североатлантического альянса в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«На мой взгляд, страны блока НАТО в очередной раз показали свое истинное лицо. Причина выхода из данного договора с нашей стороны — это прежде всего то, что в одностороннем порядке страны блока НАТО уже нарушали действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Тем не менее мы сказали, что дверь для переговоров о возможном восстановлении участия нашей страны в действии данного договора открыта. К сожалению, страны блока НАТО показали свое истинное лицо в очередной раз и выбрали путь конфронтации, эскалации и напряженности, действуя по двойным стандартам», — сказал он.

Декларируя то, что они являются приверженцами неразжигания военных конфликтов, в действительности они идут по другому пути. Нахождение нас в данном договоре еще раз подчеркивает его бессмысленность, продиктованную сегодняшними обстоятельствами

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

НАТО выпустило заявление в связи с выходом России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В нем члены альянса осудили решение Москвы выйти из соглашения и решили приостановить действие документа «на такой срок, который потребуется».

Россия вышла из ДОВСЕ

7 ноября Москва окончательно вышла из ДОВСЕ. «Документ (...) окончательно ушел для нас в историю», — говорится в сообщении МИД России.

17 мая Россия денонсировала соглашение. Как заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, Запад сделал для России невозможным пребывание в ДОВСЕ, и «страны Запада должны делать выводы».

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Что такое ДОВСЕ

Договор был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 22 странами Варшавского договора и НАТО. Он ограничивал количество военной техники от Атлантики до Урала по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года — после распада Восточного блока и СССР. Этот договор, заключенный в последние годы холодной войны, нередко называли краеугольным камнем европейской безопасности.

У каждого из блоков была своя квота на количество техники. Однако к концу 90-х годов, когда бывшие члены Организации Варшавского договора вступили в НАТО, положения договора об ограничениях потеряли смысл. Из-за этого потребовалось обновить условия документа.

В 1999 году в Турции прошли переговоры, где пересмотрели ДОВСЕ. После этого каждая страна - участница соглашения должна была ратифицировать изменения, однако никто этого не сделал. В 2007 году президент России Владимир Путин приостановил действие договора.

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