Глава Ростовской области прокомментировал сообщения о взрывах в регионе
Ростовский губернатор Голубев о звуках взрывов: не надо поддаваться паникеСюжетВзрывы в Ростовской области
Системы противовоздушной обороны в Ростовской области не работали. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.
Ранее жители Азовского района области сообщили о звуках взрыва.
В связи с этим Голубев напомнил о работе российских военнослужащих. «Неоднократно уже говорил: военные выполняют свои задачи», — пояснил губернатор. Глава региона призвал не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.
Ранее Голубев сообщил о поражении двух воздушных целей в небе над Ростовской областью. Оба объекта были поражены средствами противовоздушной обороны, разрушений на земле не последовало.