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12:43, 7 ноября 2023Россия

Глава Ростовской области прокомментировал сообщения о взрывах в регионе

Ростовский губернатор Голубев о звуках взрывов: не надо поддаваться панике
СюжетВзрывы в Ростовской области

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Системы противовоздушной обороны в Ростовской области не работали. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

Ранее жители Азовского района области сообщили о звуках взрыва.

В связи с этим Голубев напомнил о работе российских военнослужащих. «Неоднократно уже говорил: военные выполняют свои задачи», — пояснил губернатор. Глава региона призвал не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее Голубев сообщил о поражении двух воздушных целей в небе над Ростовской областью. Оба объекта были поражены средствами противовоздушной обороны, разрушений на земле не последовало.

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      Алан Босиков
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