Глава Ростовской области прокомментировал сообщения о взрывах в регионе

Ростовский губернатор Голубев о звуках взрывов: не надо поддаваться панике

Системы противовоздушной обороны в Ростовской области не работали. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

Ранее жители Азовского района области сообщили о звуках взрыва.

В связи с этим Голубев напомнил о работе российских военнослужащих. «Неоднократно уже говорил: военные выполняют свои задачи», — пояснил губернатор. Глава региона призвал не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее Голубев сообщил о поражении двух воздушных целей в небе над Ростовской областью. Оба объекта были поражены средствами противовоздушной обороны, разрушений на земле не последовало.