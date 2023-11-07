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12:24, 7 ноября 2023Россия

Жители российского региона сообщили о звуках взрыва

Жители Азовского района Ростовской области сообщили о звуках взрыва

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Жители Азовского района Ростовской области сообщили, что слышали звуки взрыва. Об этом со ссылкой на слова очевидцев пишет Telegram-канал «РОСТОВ ЧП НОВОСТИ».

Официальной информации об этом не поступало. Другие подробности случившегося также не приводятся.

В прошлый раз о звуках взрыва в российском регионе стало известно вечером 31 октября. Утверждалось, что грохот фиксировали около 17:00 в хуторе Красный Десант под Таганрогом, в Азове, на Северном, Военведе и в других жилых массивах Ростова-на-Дону.

Похожий инцидент произошел в августе.

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      Евгения Куликова
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