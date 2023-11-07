Госдума поддержала введение в России новых налоговых вычетов

Госдума поддержала проект кабмина о вычетах НДФЛ на долгосрочные сбережения

Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан, сообщает РИА Новости.

Согласно поддержанным предложениям, вычеты будут введены за взносы в негосударственные пенсионные фонды и на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) сроком на десять и более лет. Благодаря им можно будет получить компенсацию по взносам до 400 тысяч рублей в год при соблюдении определенных условий.

Новые правила будут действовать в том числе в отношении вкладов по программе долгосрочных сбережений, которая будет запущена с 1 января 2024 года, рассказал ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин.

При этом отменяются вычеты по доходам от продажи иностранных ценных бумаг, кроме зарегистрированных в ЕАЭС. При владении бумагами в течение более трех лет такой вычет предоставлялся на сумму до девяти миллионов рублей.

Выступая в Госдуме 7 ноября, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев на примере ситуации, сложившейся после введения санкций США против СПБ Биржи, напомнил о рисках инвестиций в иностранные ценные бумаги, которые, по его словам, «оказались заморожены просто потому, что Дядя Сэм так решил».