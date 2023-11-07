Журналист Губерниев назвал себя главным защитником фигуристки Загитовой от хейта

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил критику в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Его слова приводит Sport24.

«Алина прекрасна! Для многих мужчин и женщин является раздражителем. Но раздражение — приятная эмоция. И меня критикуют, и всех живых людей. Никто и никогда не бьет мертвую собаку. Критикуют — значит, мы есть. Это совершенно замечательно», — заявил журналист. Губерниев назвал себя главным защитником Загитовой от хейта и похвалил фигуристку за то, что она продолжает развиваться и берет с него пример.

Ранее Загитова рассказала о реакции на хейт в свой адрес. Она поделилась, что в прошлом думала о том, что другие люди говорят о ней, но затем изменила свое отношение к ситуации.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Фигуристка — олимпийская чемпионка Игр 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. В данный момент она работает ведущей в шоу «Ледниковый период», выходящем в эфир на Первом канале.