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21:36, 7 ноября 2023Мир

Израиль заявил о ведении боев «в сердце Газы»

Министр обороны Израиля Галант: ЦАХАЛ ведет бои в сердце города Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israeli Defence Forces / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант во вторник, 7 ноября, заявил, что силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведут бои «в сердце» города Газа. Его слова приводятся в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По словам министра, израильская армия подошла с севера и юга и шла в атаку в полной координации с военно-воздушными и военно-морскими силами.

Галант назвал сектор Газа «крупнейшей террористической базой, когда-либо построенной человечеством» и отметил, что международное давление на Израиль будет возрастать, однако подчеркнул, что военные действия будут продолжаться до полной победы над ХАМАС.

Ранее Йоав Галант назвал условие, при котором страна согласится установить гуманитарную паузу в секторе Газа. По его словам, никакой гуманитарной паузы не будет без возвращения удерживаемых в Газе заложников.

С подобной риторикой выступал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что прекращения огня в секторе Газа не произойдет, пока не будут освобождены взятые в плен израильтяне. При этом, по его словам, войска брали короткие паузы, в частности, чтобы впустить гуманитарные грузы.

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      Марина Совина
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