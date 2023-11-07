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13:44, 7 ноября 2023Россия

Командир «Ахмата» заявил о половине «чисто русских пацанов» в отряде

Командир «Ахмата» Алаудинов: 50 процентов в подразделении — чисто русские пацаны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Спецназ «Ахмат» наполовину укомплектован этническими русскими. Об этом сообщил командир «Ахмата» Апти Алаудинов, которого цитирует издание «Бизнес Online».

По словам Алаудинова, 50 процентов бойцов «Ахмата» — это «чисто русские пацаны, мужики», которые едут в Чечню со всех концов России. Еще 25 процентов подразделения составляют чеченцы, а остальные принадлежат к другим национальностям, заявил он.

За все время существования отряда в нем не было ни одной конфликтной ситуации, связанной с национальными или межрелигиозными спорами, подчеркнул Алаудинов. «Нам [национальность и вера бойца] без разницы. Самое главное — ты стоишь с нами плечом к плечу и защищаешь интересы нашего государства», — заключил Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» рассказал об отношении к украинским пленным. По его словам, после попадания в плен солдат Вооруженных сил Украины не рассматривают как врагов.

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      Алан Босиков
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