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21:06, 7 ноября 2023Спорт

Мостовой объяснил отказ тренеров сборной вызывать Дзюбу на сборы

Мостовой заявил, что Дзюбу не вызывают в сборную из-за отношений с Карпиным
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил отказ тренеров национальной команды вызывать на сборы форварда Артема Дзюбу. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Я уже говорил, что карьера Артема в сборной закончилась 1,5 года назад. Причина этому — обстановка вокруг, отношения с тренером», — заявил Мостовой.

7 ноября был объявлен состав сборной России на ноябрьский тренировочный сбор. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным среди прочих включил в него полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека французского «Гавра» Далера Кузяева.

Дзюба выступал под руководством Карпина в «Спартаке» в сезоне-2011/2012. В 2021 году тренер не вызывал форварда в сборную на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Позднее Карпин включил нападающего в расширенный список команды, но тот отказался от выступлений из-за плохой игровой формы.

В прошлый раз Дзюба выходил на поле в составе сборной России на чемпионате Европы в июне 2021 года. Всего за карьеру в национальной команде 35-летний форвард провел 55 матчей, забив 30 мячей. 8 февраля он пополнил состав «Локомотива».

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      Андрей Стрельцов
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