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13:47, 7 ноября 2023Спорт

Олимпийский чемпион раскритиковал уход финского клуба из КХЛ

Чемпион ОИ Кожевников назвал ушедших из КХЛ финнов мелкими проститутками

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал уход финского «Йокерита» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

Кожевников осудил высказывания бывшего владельца «Йокерита» Харри Харкимо, пожалевшего о выступлении финского клуба в КХЛ. «Нормальные вещи для финнов. Они как были мелкими проститутками, так ими и остались. Добра не помнящие, вот и все. Про них и говорить больше нечего», — заявил он и назвал политику страшной вещью.

«Йокерит» выступал в КХЛ с 2014 года. В апреле 2022-го команда объявила о выходе из лиги.

За время выступления в КХЛ «Йокериту» дважды удалось пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина.

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      Дарья Коршунова
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