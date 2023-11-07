Олимпийский чемпион раскритиковал уход финского клуба из КХЛ

Чемпион ОИ Кожевников назвал ушедших из КХЛ финнов мелкими проститутками

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал уход финского «Йокерита» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

Кожевников осудил высказывания бывшего владельца «Йокерита» Харри Харкимо, пожалевшего о выступлении финского клуба в КХЛ. «Нормальные вещи для финнов. Они как были мелкими проститутками, так ими и остались. Добра не помнящие, вот и все. Про них и говорить больше нечего», — заявил он и назвал политику страшной вещью.

«Йокерит» выступал в КХЛ с 2014 года. В апреле 2022-го команда объявила о выходе из лиги.

За время выступления в КХЛ «Йокериту» дважды удалось пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина.