Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:14, 7 ноября 2023Ценности

Парикмахер перечислил россиянкам способы предотвратить электризацию волос

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Парикмахер-стилист Владимир Золотарев перечислил россиянкам способы, которые помогают предотвратить электризацию волос. Соответствующий материал публикует газета «Metro Москва».

Специалист пояснил, что в холодное время года волосы становятся обезвоженными из-за сухого воздуха от отопления и перепадов температур. Для того чтобы избавиться от электризации волос, эксперт посоветовал использовать питательные маски и масла, ухаживающие кремы и спреи с элементами стайлинга, а также сильную термозащиту. «Полезным дополнением к уходу будет прием витаминов для питания и роста волос», — добавил он.

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Помимо этого, собеседник издания призвал выбирать головные уборы из натуральных материалов — шерсти и вискозы. Кроме того, Золотарев подчеркнул, что распускать волосы поверх пуховика не стоит, чтобы не увеличить статику.

В помещении и общественном транспорте стоит снимать головной убор, чтобы сократить контакт и трение до минимума, а также избежать перепада температур. На улице шапка защищает от холода, а в помещении уже начинает перегревать и создает парниковый эффект, вредный для кожи головы и волосяных фолликулов. Слишком низкие температуры тоже пользы не принесут, поэтому привычка ходить без шапки волосам только навредит

Владимир Золотарев парикмахер-стилист

Среди прочего парикмахер отметил важность употребления большого количества жидкости, а также сокращение использования горячих инструментов.

Вдобавок эксперт уточнил, что нужно своевременно ходить на стрижку и заменить пластиковые расчески на деревянные. «При мытье волос используйте более прохладную температуру воды», — заключил он.

Ранее блогерша избавилась от залысины и раскрыла простой способ отрастить волосы. По ее словам, в течение двух месяцев она наносила по всей длине прядей масло розмарина.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вышла из Договора об ограничении вооруженных сил в Европе. Как на это отреагировали страны НАТО?

      Гузееву довели до слез в эфире Первого канала

      Банк России ухудшил прогноз по инфляции

      В Верховной Раде обвинили депутатов в опасной погоне за хайпом

      Звезда сериала «Чики» снялась обнаженной

      В Евросоюзе забеспокоились из-за передачи российских активов Украине

      Неизвестные устроили потасовку с российским офицером и сорвали с него цепь

      38-летняя Ольга Серябкина показала фигуру в бикини

      Жителям российского региона запретили запускать фейерверки на Новый год

      Администрация президента Палестины опровергла нападение на его кортеж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости