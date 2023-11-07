Парикмахер перечислил россиянкам способы предотвратить электризацию волос

Парикмахер-стилист Владимир Золотарев перечислил россиянкам способы, которые помогают предотвратить электризацию волос. Соответствующий материал публикует газета «Metro Москва».

Специалист пояснил, что в холодное время года волосы становятся обезвоженными из-за сухого воздуха от отопления и перепадов температур. Для того чтобы избавиться от электризации волос, эксперт посоветовал использовать питательные маски и масла, ухаживающие кремы и спреи с элементами стайлинга, а также сильную термозащиту. «Полезным дополнением к уходу будет прием витаминов для питания и роста волос», — добавил он.

Помимо этого, собеседник издания призвал выбирать головные уборы из натуральных материалов — шерсти и вискозы. Кроме того, Золотарев подчеркнул, что распускать волосы поверх пуховика не стоит, чтобы не увеличить статику.

В помещении и общественном транспорте стоит снимать головной убор, чтобы сократить контакт и трение до минимума, а также избежать перепада температур. На улице шапка защищает от холода, а в помещении уже начинает перегревать и создает парниковый эффект, вредный для кожи головы и волосяных фолликулов. Слишком низкие температуры тоже пользы не принесут, поэтому привычка ходить без шапки волосам только навредит Владимир Золотарев парикмахер-стилист

Среди прочего парикмахер отметил важность употребления большого количества жидкости, а также сокращение использования горячих инструментов.

Вдобавок эксперт уточнил, что нужно своевременно ходить на стрижку и заменить пластиковые расчески на деревянные. «При мытье волос используйте более прохладную температуру воды», — заключил он.

Ранее блогерша избавилась от залысины и раскрыла простой способ отрастить волосы. По ее словам, в течение двух месяцев она наносила по всей длине прядей масло розмарина.