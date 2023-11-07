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00:21, 7 ноября 2023Спорт

Павлович оценил предстоящий поединок за титул чемпиона UFC

Боец Павлович заявил, что с детства мечтал подраться за чемпионство в UFC

Фото: Per Haljestam / USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович оценил предстоящий поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводятся в YouTube-канале организации.

Спортсмен заявил, что мечтал подраться за пояс организации с самого детства. «Я всегда хотел попасть в UFC и стать чемпионом промоушена», — подчеркнул он. Павлович назвал британца Тома Аспинэлла крепким соперником, который может и боксировать, и бороться.

Павлович и Аспинэлл подерутся 12 ноября на турнире UFC 295, который пройдет в Нью-Йорке. В этом поединке они сразятся за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе. 3 сентября британец рассказал, что они с россиянином должны были провести бой уже дважды, но оба раза поединки срывались.

В активе 31-летнего Павловича 17 побед в 18 поединках. На счету 30-летнего Аспинэлла 13 побед и три поражения.

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      Анастасия Борисова
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