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01:32, 7 ноября 2023Мир

Покинувшие дома из-за конфликта с ХАМАС израильтяне обвинили ООН в бездействии

Times of Israel: перемещенные жители Израиля обвинили ООН в бездействии

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Жители Израиля, переселенные в результате конфликта с Палестиной, обвинили ООН в безразличии к их тяжелому положению. Об этом сообщает Times of Israel.

Уточняется, что в общей сложности были эвакуированы около 130 тысяч израильтян, еще порядка 120 тысяч покинули дома добровольно. «Вы игнорируете обстоятельства, опасность и травмы израильтян, потому что они евреи, а не мусульмане Газы, и поэтому не заслуживают ваших усилий и защиты», — говорится в письме граждан к Верховному комиссару по делам беженцев ООН Филиппо Гранди.

Причиной их негодования стало то, что организация не предприняла никаких шагов для обеспечения безопасности израильтян в зоне боевых действий. Кроме того, они возмущены тем, что не было проведено заседание Генассамблеи ООН, посвященное положению израильских беженцев.

Ранее официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик выступил против насильственного переселения жителей сектора Газа.

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      Марина Совина
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