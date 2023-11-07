Раскрыто состояние пострадавшего при падении обломков дрона в Севастополе

Развожаев: раненный при падении обломков дрона в Севастополе в тяжелом состоянии

Мужчина, который пострадал при падении обломков дрона в Севастополе, находится в тяжелом состоянии. Такие подробности о получившем травмы россиянине сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«По информации от медиков, помимо перелома у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое», — сообщил глава города.

Над Севастополем, как сообщал ранее Развожаев, сбили пять беспилотников. Обломки одного из БПЛА упали на частный дом в Андреевке, возникло небольшой возгорание. Обломки другого дрона упали на частный дом, в результате чего пострадал мужчина. По словам местных жителей, возле города Саки и поселка Новофедоровка были слышны взрывы — в этом районе находится военный аэродром.

Впоследствии Минобороны сообщило, что системы ПВО уничтожили девять и перехватили восемь БПЛА самолетного типа над Крымом и в акватории Черного моря.