Раскрыт диагноз потерявшего сознание на концерте певца Xolidayboy

Потерявшему сознание певцу Xolidayboy диагностировали вегетативное расстройство

Медики диагностировали российскому певцу и тиктокеру Ивану Минееву, известному под псевдонимом Xolidayboy, который потерял сознание во время своего концерта в Ставрополе, вегетативное расстройство. Диагноз артиста раскрыла Baza в Telegram-канале.

Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Исполнитель упал в обморок во время выступления на «Абрикос-арены». Организаторы и помощники унесли его за кулисы, где музыканту была оказана первая помощь. Минеев жаловался на тяжесть в груди, нехватку воздуха и сильную слабость.

Ранее певец обращался за помощью к врачам с похожими жалобами — тогда медики обнаружили у него нейроциркуляторную дистонию (нарушение нервной и эндокринной регуляции, при которой организм плохо переносит физические нагрузки и стресс) и энцефалопатию (заболевание головного мозга).

По данным издания, сейчас Xolidayboy готовят к выписке из медицинского учреждения. 9 ноября у артиста запланирован концерт в Нижнем Новгороде, об отмене которого организаторы пока не сообщали.

Ранее Xolidayboy задержали в аэропорту Минеральных Вод и вручили повестку в военкомат. Перед этим глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила силовиков проверить блогера из-за его высказываний, которые, по мнению Мизулиной, носили проукраинский характер.