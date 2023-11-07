Роднина предложила «покрасивее врать» про допинг-дело Валиевой

Роднина заявила, что российская сторона виновата в допинг-деле Камилы Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о допинг-деле россиянки Камилы Валиевой. Ее слова приводит Sport24.

«Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что за бред?» — заявила Роднина. Она подчеркнула, что в этой ситуации виновата российская сторона, потому что дала шанс другим странам указать на свои ошибки.

Роднина также объяснила, какие шаги следует предпринять дальше. «Теперь нужно просто работать, чтобы это скорее закончилось. Давайте будем работать над собой, а не смотреть на кого-то другого и говорить, что у них тоже допинг», — предложила она.

В январе дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.