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02:46, 7 ноября 2023Наука и техника

Россиянам посоветовали отключить некоторые функции смартфона

Россиянами посоветовал запретить работу приложений в фоновом режиме

Фото: Reuters

Для того, чтобы сэкономить заряд батареи и повысить безопасность личных данных, стоит отключить некоторые функции смартфона. Об этом рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Его слова приводит агентство «Прайм».

В первую очередь, по словам эксперта, речь идет о необязательных уведомлениях от приложений — их можно убрать в настройках. Оставив стоит только там, где это действительно нужно. Например, в мессенджерах или банковских сервисах. В настройках сайтов также можно выставить запрет на отправку уведомлений.

Также большинству приложений лучше запретить работу в фоновом режиме — это, как отмечает Закарян, не несет пользы, но при этом тратит заряд батареи и снижает безопасность. «В фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам», — предупредил эксперт.

Еще одна функция смартфона, с которой нужно быть осторожным — это геолокация. Ее также следует оставить лишь там, где она действительно нужна, например, в приложениях такси. В прочих случаях информация о местоположении не используется и отслеживать ее нет необходимости.

Россиянам назвали запретные темы для разговора возле умной техники. Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рекомендовал не говорить личные данные рядом с такими устройствами.

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      Екатерина Подвигина
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