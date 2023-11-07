Россиянин решил уклониться от службы в армии и попал под статью

В Якутске осудят 28-летнего мужчину, уклонявшегося от службы в армии

В Якутске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, уклонявшегося от службы в армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Он проходит обвиняемым по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной службы»). Его дело передали в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в апреле 2021 года обвиняемый, будучи военнообязанным, получил повестку от военкомата, но по ней не явился. Впоследствии он дал взятку за незаконное освобождение от призыва. За это его уже приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Ранее Октябрьский районный суд Мурманска приговорил к шести годам лишения свободы врача, который за взятки помогал призывникам уклоняться от службы в армии.