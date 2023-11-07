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11:23, 7 ноября 2023Россия

Россиянка попала к пластическим хирургам из-за шалости подростков

В Севастополе женщина попала к хирургам из-за сброшенной с 11-го этажа бутылки

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Севастополе женщина попала к пластическим хирургам из-за шалости подростков. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По сведениям издания, российские школьники сбросили с 11-го этажа бутылку. Снаряд угодил в голову горожанке, которая парковала автомобиль. Женщину отвезли в больницу с серьезной травмой головы.

У жительницы Севастополя остался шрам, она обратилась за помощью к пластическому хирургу. Мать подростка, который метнул бутылку, суд обязал выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы 11-летнюю девочку госпитализировали с ушибом головы после того, как на нее с высоты сбросили черствый хлеб.

Родители пострадавшей не стали заявлять в полицию. Соседи школьницы рассказали, что компания подростков еще до инцидента всячески нарушала порядок и донимала жителей.

До этого прокуратура Саратова начала проверять местные службы жилищно-коммунального хозяйства из-за падения кирпича на голову 11-летнего школьника.

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      Анна Щербакова
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