Российского форварда «Тампы» признали третьей звездой матча в НХЛ

Российского форварда «Тампы» Кучерова признали третьей звездой матча с «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 6:5. В составе «Тампы» дубль оформил российский форвард Никита Кучеров. Также на его счету две результативные передачи.

Кучеров был признан третьей звездой матча. Форвард стал шестым игроком клуба, которому удалось набрать четыре очка в одном периоде.

Ранее Кучеров попал в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network. «Он третий раз в карьере набрал 100 очков за сезон. Это единственный игрок "Тампы", у которого таких сезонов больше, чем один», — отметили составители рейтинга и поставили россиянина на восьмое место.

Кучеров играет за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах. Трижды в карьере он достигал отметки в 100 очков за сезон: в 2018, 2019 и 2023 годах.

