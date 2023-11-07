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22:43, 7 ноября 2023Спорт

«Шахтер» обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов

«Шахтер» обыграл «Барселону» со счетом 1:0 в матче Лиги чемпионов

Фото: Cathrin Mueller / Reuters

Украинский «Шахтер» обыграл испанскую «Барселону» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Гамбурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил на 40-й минуте 22-летний нападающий украинской команды Даниил Сикан.

В параллельном матче «Боруссия» на своей арене со счетом 2:0 обыграла «Ньюкасл Юнайтед». Отличились Никлас Фюллькруг и Юлиан Брандт.

«Шахтер» занимает третье место в турнирной таблице группы H, набрав шесть очков. «Барселона» возглавляет таблицу, в активе команды девять баллов. «Боруссия» вышла на первое место в группе F с семью очками, опередив «Пари Сен-Жермен». «Ньюкасл Юнайтед» удерживает третью строчку, набрав четыре балла.

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      Ксения Курашкина
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